Отключение света в Украине — какие завтра будут графики

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 19:14
Где не будет света 27 января - графики Укрэнерго
Ремонт электросетей. Иллюстративное фото: loda.gov.ua

Во вторник, 27 января, во всех регионах Украины будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Также применят и ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает Укрэнерго в Telegram.

Где не будет света 27 января

Такие меры введены из-за последствий российских ракетно-дронных атак на энергетические объекты.

Важно отметить, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому время и объем отключений для конкретного адреса стоит проверять на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Эксперты призывают украинцев экономно использовать электроэнергию в те моменты, когда она доступна по графику, ведь это помогает стабилизировать систему и поддержать всех потребителей.

Напомним, что 26 января первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов сделал заявление относительно графиков отключения света в Украине.

А до этого в Киеве создали палаточный городок для обогрева и помощи жителям, в домах которых нет отопления.

сфера энергетики Укрэнерго энергетика отключения света графики отключений света
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
