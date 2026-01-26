Зеленский проинформировал о ситуации в энергетике

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации в энергетике Украины и работе над защитой энергообъектов.

Зеленский о ситуации в энергетике

Энергетика - фактически постоянно продолжается восстановление после ударов, это касается не только Киева, но и Харькова и области, Запорожья, Днепровщины - Днепра, Кривого Рога, Черниговщины, Сумщины - все регионы, где ситуация самая сложная. Бесспорно, в Киеве вызовов сейчас больше всего. Я ожидаю от киевской власти усиления работы - многие города и громады готовы помочь, правительство готово помочь, все поручения, возможности, все есть.

Сто семьдесят четыре бригады работают - это значительный ресурс, который сейчас направили на Киев. Есть определенные результаты, но недостаточные. Значительная часть домов без отопления, и среди них есть те, что без отопления - длительное время. Я поручил правительству направить дополнительные ресурсы.

МВД работает по своей линии - масштабируем пункты поддержки и обогрева. Все в правительстве будут работать с партнерами, чтобы как можно скорее получить именно дополнительное оборудование.

Отдельно говорили сегодня с министром обороны по защите объектов энергетики, также - с командующим Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Командное звено Воздушных сил должно быть значительно быстрее в защите.

