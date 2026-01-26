Видео
Главная Новости дня Зеленский наградил воинов на презентации инициативы по БпЛА

Зеленский наградил воинов на презентации инициативы по БпЛА

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 20:45
Зеленский отметил госнаградой Олега Ляшко
Президент Украины Владимир Зеленский награждает комбата беспилотных систем 63 ОМБр Олега Ляшко. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в презентации инициативы по оценке эффективности дроновых подразделений "Е-баллы". Во время события лидер отметил государственными наградами украинских воинов.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в понедельник, 26 января.

Зеленський нагородив Олега Ляшка
Владимир Зеленский во время презентации инициативы по оценке эффективности дроновых подразделений "Е-баллы". Фото: ОПУ

Зеленский отметил воинов ВСУ госнаградами

Итак, во время презентации инициативы по оценке эффективности дроновых подразделений "Е-баллы" украинский лидер наградил воинов ВСУ. В частности, он отметил государственной наградой комбата беспилотных систем 63 ОМБр Олега Ляшко.

"Принял участие в презентации инициативы по оценке эффективности дроновых подразделений "Е-баллы" и рад отметить государственными наградами наших воинов и поблагодарить за эффективность и все результаты, которые дают Украине больше силы.

Я хочу поблагодарить всех вас от всего сердца! И я хотел бы отметить сегодня, наверное, самых успешных, не буду говорить лучших — не хочу никого обидеть, но самых успешных. С удовольствием хотел бы отметить сегодня 10 наших подразделений, которые воюют именно с дронами. И при всем уважении к каждому нашему подразделению, хочу вас поблагодарить за то, что у нас есть государство, сильное государство, технологическое государство, живое. Очень верю в вас, очень верю в мир, верю в победу", — сказал Зеленский во время своего выступления.

Кроме того, он отметил, что война проходит через эволюцию, и все становится чрезвычайно зависимым также от другого элемента — от того, кто наиболее быстрый и сильный в применении технологий, в изменении технологий и в правдивой верификации того, что происходит на поле боя.

Глава государства подчеркнул, что Украине жизненно необходимо именно такое лидерство — лидерство в технологиях.

"Украина должна сохранять лидерство и побеждать в каждом цикле развития технологий. Быстро реагировать на новые вызовы и — что очень важно — прогнозировать следующие этапы технологической войны. Это все непростые задачи.

Но и к сегодняшнему нашему уровню было непросто прийти. Украина это сделала. Мы все вместе это сделали. Должны обеспечить Украине неизменное технологическое лидерство", — подытожил президент.

Напомним, что сегодня Зеленский сообщил, когда состоится новый раунд трехсторонних переговоров.

Также глава государства рассказал о ситуации в энергетике и назвал регионы, где сложнее всего со светом и теплом по состоянию на 26 января.

Владимир Зеленский ВСУ награда дроны война в Украине государственная награда
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
