Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський нагородив діячів культури напередодні свята

Зеленський нагородив діячів культури напередодні свята

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 21:58
Оновлено: 23:02
Зеленський відзначив митців державними нагородами — деталі
Володимир Зеленський на зустрічі із діячами культури. Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України

Президент України Володимир Зеленський напередодні Всеукраїнського дня працівників культури зустрівся з митцями та відзначив їх державними нагородами. Він подякував діячам за внесок у розвиток національної культури, наголосивши, що саме вона є одним із символів української стійкості.

Про це повідомила пресслужба Президента України у п'ятницю, 7 листопада.

Реклама
Читайте також:

Президент нагородив українських діячів культури

Напередодні Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із діячами культури. Він привітав представників творчих і мистецьких спільнот із прийдешнім святом та висловив вдячність за їхню відданість справі збереження й розвитку української культури навіть у воєнний час.

Зеленський нагородив діячів культури напередодні свята - фото 1
Зеленський на експозиції художньої виставки. Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України

""Рускіє", безумовно, хочуть знищити все, що в нас є. Я хочу вам подякувати за те, що ви захищаєте українську культуру. Для нас усіх культура важлива. І хочемо показати це не словами, а діями. Ми збільшуємо бюджет Міністерства культури на 40 %, це тільки початок", — зазначив Зеленський.

Президент відзначив досягнення працівників культури державними нагородами — орденами князя Ярослава Мудрого V ступеня, "За заслуги" ІІІ ступеня, княгині Ольги ІІІ ступеня та почесними званнями. Зокрема, Президент вручив орден князя Ярослава Мудрого V ступеня Геннадію Дибовському — директору та художньому керівнику Донецького академічного обласного драматичного театру, який після окупації Маріуполя відновив свою діяльність в Ужгороді.

Нагадаємо, що народний депутат Володимир В’ятрович повідомив, скільки у проєкті держбюджету закладено на створення українського культурного продукту.

Раніше ми також інформували, що заступник міністра культури Іван Вербицький озвучив кількість пошкоджених об’єктів культурної спадщини в Україні.

Володимир Зеленський мистецтво культура свято державна нагорода
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації