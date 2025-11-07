Зеленський відзначив митців державними нагородами — деталі

Володимир Зеленський на зустрічі із діячами культури. Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України

Президент України Володимир Зеленський напередодні Всеукраїнського дня працівників культури зустрівся з митцями та відзначив їх державними нагородами. Він подякував діячам за внесок у розвиток національної культури, наголосивши, що саме вона є одним із символів української стійкості.

Про це повідомила пресслужба Президента України у п'ятницю, 7 листопада.

Президент нагородив українських діячів культури

Напередодні Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із діячами культури. Він привітав представників творчих і мистецьких спільнот із прийдешнім святом та висловив вдячність за їхню відданість справі збереження й розвитку української культури навіть у воєнний час.

Зеленський на експозиції художньої виставки. Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України

""Рускіє", безумовно, хочуть знищити все, що в нас є. Я хочу вам подякувати за те, що ви захищаєте українську культуру. Для нас усіх культура важлива. І хочемо показати це не словами, а діями. Ми збільшуємо бюджет Міністерства культури на 40 %, це тільки початок", — зазначив Зеленський.

Президент відзначив досягнення працівників культури державними нагородами — орденами князя Ярослава Мудрого V ступеня, "За заслуги" ІІІ ступеня, княгині Ольги ІІІ ступеня та почесними званнями. Зокрема, Президент вручив орден князя Ярослава Мудрого V ступеня Геннадію Дибовському — директору та художньому керівнику Донецького академічного обласного драматичного театру, який після окупації Маріуполя відновив свою діяльність в Ужгороді.

