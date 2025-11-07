Зеленский отметил художников государственными наградами - детали

Владимир Зеленский на встрече с деятелями культуры. Фото: Официальное интернет-представительство Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский накануне Всеукраинского дня работников культуры встретился с художниками и отметил их государственными наградами. Он поблагодарил деятелей за вклад в развитие национальной культуры, отметив, что именно она является одним из символов украинской стойкости.

Об этом сообщила пресс-служба Президента Украины в пятницу, 7 ноября.

Президент наградил украинских деятелей культуры

Накануне Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с деятелями культуры. Он поздравил представителей творческих и художественных сообществ с наступающим праздником и выразил благодарность за их преданность делу сохранения и развития украинской культуры даже в военное время.

Зеленский на экспозиции художественной выставки. Фото: Официальное интернет-представительство Президента Украины

""Русские", безусловно, хотят уничтожить все, что у нас есть. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы защищаете украинскую культуру. Для нас всех культура важна. И хотим показать это не словами, а действиями. Мы увеличиваем бюджет Министерства культуры на 40%, это только начало", — отметил Зеленский.

Президент отметил достижения работников культуры государственными наградами — орденами князя Ярослава Мудрого V степени, "За заслуги" III степени, княгини Ольги III степени и почетными званиями. В частности, Президент вручил орден князя Ярослава Мудрого V степени Геннадию Дибовскому — директору и художественному руководителю Донецкого академического областного драматического театра, который после оккупации Мариуполя возобновил свою деятельность в Ужгороде.

