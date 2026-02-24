Відео
Головна Новини дня Зеленський надав звання Героя України Олексію Брехту

Зеленський надав звання Героя України Олексію Брехту

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 10:59
Ексочільник Укренерго Олексій Брехт став Героєм України
Олексій Брехт. Фото: Укренерго

Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України Олексію Брехту. Він працював у НЕК "Укренерго" і загинув на одній із підстанцій від удару струмом.

Про це повідомляє Новини.LIVE, ознайомившись з указом глави держави.

Читайте також:

Олексію Брехту надали звання Героя України посмертно

Як зазначається, з 5 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року Брехт за рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго" виконував обов'язки голови правління компанії. Після завершення цього періоду він залишався членом правління НЕК "Укренерго".

null
Указ Володимира Зеленського. Фото: скриншот

 

Раніше, у січні, у Верховній Раді реєстрували законопроєкт про надання звання Героя України Олексію Брехту

Окремо Володимир Зеленський напередодні річниці повномасштабного вторгнення нагородив воїнів

Володимир Зеленський смерть нагорода Укренерго Герой України державна нагорода
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
