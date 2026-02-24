Ексочільник Укренерго Олексій Брехт став Героєм України

Олексій Брехт. Фото: Укренерго

Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України Олексію Брехту. Він працював у НЕК "Укренерго" і загинув на одній із підстанцій від удару струмом.

Про це повідомляє Новини.LIVE, ознайомившись з указом глави держави.

Олексію Брехту надали звання Героя України посмертно

Як зазначається, з 5 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року Брехт за рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго" виконував обов'язки голови правління компанії. Після завершення цього періоду він залишався членом правління НЕК "Укренерго".

Указ Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Раніше, у січні, у Верховній Раді реєстрували законопроєкт про надання звання Героя України Олексію Брехту.

Окремо Володимир Зеленський напередодні річниці повномасштабного вторгнення нагородив воїнів.