Погиб на подстанции — Алексей Брехт получил звание Героя Украины

Алексей Брехт, бывший руководитель НЭК "Укрэнерго" и член правления компании, посмертно получил звание Героя Украины по решению президента Владимира Зеленского.

Алексею Брехту присвоили звание Героя Украины посмертно

Как отмечается, с 5 сентября 2024 года до 30 июня 2025 года Брехт по решению наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" исполнял обязанности председателя правления компании. После завершения этого периода он оставался членом правления НЭК "Укрэнерго".

Ранее, в январе, в Верховной Раде регистрировали законопроект о присвоении звания Героя Украины Алексею Брехту.

Отдельно Владимир Зеленский накануне годовщины полномасштабного вторжения наградил воинов.