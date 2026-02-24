Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский присвоил звание Героя Украины Алексею Брехту

Зеленский присвоил звание Героя Украины Алексею Брехту

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 10:59
Погиб на подстанции — Алексей Брехт получил звание Героя Украины
Алексей Брехт. Фото: Укрэнерго

Алексей Брехт, бывший руководитель НЭК "Укрэнерго" и член правления компании, посмертно получил звание Героя Украины по решению президента Владимира Зеленского

Об этом сообщает Новини.LIVE, ознакомившись с указом главы государства.

Реклама
Читайте также:

Алексею Брехту присвоили звание Героя Украины посмертно

Как отмечается, с 5 сентября 2024 года до 30 июня 2025 года Брехт по решению наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" исполнял обязанности председателя правления компании. После завершения этого периода он оставался членом правления НЭК "Укрэнерго".

null
Указ Владимира Зеленского. Фото: скриншот

 

Ранее, в январе, в Верховной Раде регистрировали законопроект о присвоении звания Героя Украины Алексею Брехту.

Отдельно Владимир Зеленский накануне годовщины полномасштабного вторжения наградил воинов.

Владимир Зеленский смерть награда Укрэнерго Герой Украины государственная награда
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации