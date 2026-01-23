Олексію Брехту можуть надати звання Героя України

Олексій Брехт. Фото: Олексій Брехт / Facebook

Колишньому керівнику "Укренерго" Олексію Брехту, який нещодавно загинув від удару струмом, пропонують надати звання Героя України посмертно. Смерть настала під час ремонту однієї з підстанцій.

Відповідний законопроєкт № 14397 зареєстрували на сайті Верховної Ради у п’ятницю, 23 січня.

Реклама

Читайте також:

Законопроєкт на сайті парламенту. Фото: скриншот

Хто є ініціатором законопроєкту

Авторами проєкту закону є нардепи Людмила Буймістер, Анна Скороход, Андрій Жупанин, Андрій Герус та Михайло Волинець.

Що відомо про Олексія Брехта

Олексій Брехт народився 30 березня 1978 року. За освітою інженер — спеціальність "Електричні станції".

Працював диспетчером та керівником диспетчерської служби.

Із 1999 року місцем роботи була Київська ГАЕС, а з 2001-го — "Укренерго". Там він очолював науково-проєктний центр розвитку об’єднаної енергосистеми України, відповідав за напрями перспективного розвитку, євроінтеграції та технічної політики; керував службою перспективного розвитку Центральної енергосистеми "Укренерго".

Із червня 2022 року Брехт був членом правління "Укренерго". А 5 вересня 2025 року його призначили т.в.о. голови правління після відставки попереднього керівника.

Загинув Брехт 21 січня 2026 року.

Нагадаємо, нещодавно в Києві загинув енергетик під час робіт із теплозабезпечення.

Також у столиці від перевтоми померли два слюсарі.