Алексею Брехту могут присвоить звание Героя Украины

Экс-главе "Укрэнерго" предлагают присвоить звание Героя Украины
Бывшему руководителю "Укрэнерго" Алексею Брехту, который недавно погиб от удара током, предлагают присвоить звание Героя Украины посмертно. Смерть наступила во время ремонта одной из подстанций.
Соответствующий законопроект № 14397 зарегистрировали на сайте Верховной Рады в пятницу, 23 января.
Кто является инициатором законопроекта
Авторами проекта закона являются нардепы Людмила Буймистер, Анна Скороход, Андрей Жупанин, Андрей Герус и Михаил Волынец.
Что известно об Алексее Брехте
Алексей Брехт родился 30 марта 1978 года. По образованию инженер — специальность "Электрические станции".
Работал диспетчером и руководителем диспетчерской службы.
С 1999 года местом работы была Киевская ГАЭС, а с 2001-го — "Укрэнерго". Там он возглавлял научно-проектный центр развития объединенной энергосистемы Украины, отвечал за направления перспективного развития, евроинтеграции и технической политики; руководил службой перспективного развития Центральной энергосистемы "Укрэнерго".
С июня 2022 года Брехт был членом правления "Укрэнерго". А 5 сентября 2025 года он был назначен врио председателя правления после отставки предыдущего руководителя.
Погиб Брехт 21 января 2026 года.
