Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Экс-главе "Укрэнерго" предлагают присвоить звание Героя Украины

Экс-главе "Укрэнерго" предлагают присвоить звание Героя Украины

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 18:57
Алексею Брехту могут присвоить звание Героя Украины
Алексей Брехт. Фото: Алексей Брехт / Facebook

Бывшему руководителю "Укрэнерго" Алексею Брехту, который недавно погиб от удара током, предлагают присвоить звание Героя Украины посмертно. Смерть наступила во время ремонта одной из подстанций.

Соответствующий законопроект № 14397 зарегистрировали на сайте Верховной Рады в пятницу, 23 января.

Реклама
Читайте также:
проєкт
Законопроект на сайте парламента. Фото: скриншот

Кто является инициатором законопроекта

Авторами проекта закона являются нардепы Людмила Буймистер, Анна Скороход, Андрей Жупанин, Андрей Герус и Михаил Волынец.

Что известно об Алексее Брехте

Алексей Брехт родился 30 марта 1978 года. По образованию инженер — специальность "Электрические станции".

Работал диспетчером и руководителем диспетчерской службы.

С 1999 года местом работы была Киевская ГАЭС, а с 2001-го — "Укрэнерго". Там он возглавлял научно-проектный центр развития объединенной энергосистемы Украины, отвечал за направления перспективного развития, евроинтеграции и технической политики; руководил службой перспективного развития Центральной энергосистемы "Укрэнерго".

С июня 2022 года Брехт был членом правления "Укрэнерго". А 5 сентября 2025 года он был назначен врио председателя правления после отставки предыдущего руководителя.

Погиб Брехт 21 января 2026 года.

Напомним, недавно в Киеве погиб энергетик во время работ по теплообеспечению.

Также в столице от переутомления умерли два слесаря.

Верховная Рада смерть электроэнергия сфера энергетики Укрэнерго война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации