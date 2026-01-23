Алексею Брехту могут присвоить звание Героя Украины

Алексей Брехт. Фото: Алексей Брехт / Facebook

Бывшему руководителю "Укрэнерго" Алексею Брехту, который недавно погиб от удара током, предлагают присвоить звание Героя Украины посмертно. Смерть наступила во время ремонта одной из подстанций.

Соответствующий законопроект № 14397 зарегистрировали на сайте Верховной Рады в пятницу, 23 января.

Законопроект на сайте парламента. Фото: скриншот

Кто является инициатором законопроекта

Авторами проекта закона являются нардепы Людмила Буймистер, Анна Скороход, Андрей Жупанин, Андрей Герус и Михаил Волынец.

Что известно об Алексее Брехте

Алексей Брехт родился 30 марта 1978 года. По образованию инженер — специальность "Электрические станции".

Работал диспетчером и руководителем диспетчерской службы.

С 1999 года местом работы была Киевская ГАЭС, а с 2001-го — "Укрэнерго". Там он возглавлял научно-проектный центр развития объединенной энергосистемы Украины, отвечал за направления перспективного развития, евроинтеграции и технической политики; руководил службой перспективного развития Центральной энергосистемы "Укрэнерго".

С июня 2022 года Брехт был членом правления "Укрэнерго". А 5 сентября 2025 года он был назначен врио председателя правления после отставки предыдущего руководителя.

Погиб Брехт 21 января 2026 года.

Напомним, недавно в Киеве погиб энергетик во время работ по теплообеспечению.

Также в столице от переутомления умерли два слесаря.