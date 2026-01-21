Погиб экс-глава Укрэнерго — что известно
В среду, 21 января, стало известно, что погиб бывший руководитель Укрэнерго Алексей Брехт. Он умер от поражения током на одной из подстанций.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telеgram.
Как известно, с июня 2022 года Брехт был членом правления Укрэнерго. А 5 сентября 2025 года его назначили и.о. председателя правления после отставки предыдущего руководителя.
Алексей Брехт — что известно об экс-главе Укрэнерго
Алексей Брехт родился 30 марта 1978 года. Получил инженерное образование по специальности "Электрические станции" в КПИ им. Сикорского.
С 1999 года работал на Киевской ГАЭС, с 2001-го — в Укрэнерго. Возглавлял обособленное подразделение Укрэнерго — научно-проектный центр развития объединенной энергосистемы Украины, отвечал за направления перспективного развития, евроинтеграции и технической политики; руководил службой перспективного развития Центральной энергосистемы Укрэнерго.
Также имеет опыт работы диспетчером и руководителем диспетчерской службы.
Напомним, что 14 января умер народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Кабанов.
Также недавно в возрасте 37 лет умер украинский боксер Богдан Процишин.
