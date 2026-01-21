Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Погиб экс-глава Укрэнерго — что известно

Погиб экс-глава Укрэнерго — что известно

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 15:23
Погиб бывший руководитель Укрэнерго Алексей Брехт
Алексей Брехт. Фото: Укрэнерго

В среду, 21 января, стало известно, что погиб бывший руководитель Укрэнерго Алексей Брехт. Он умер от поражения током на одной из подстанций.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telеgram.

Реклама
Читайте также:

Погиб бывший руководитель Укрэнерго — детали

Сегодня, 21 января, стало известно, что погиб бывший руководитель Укрэнерго Алексей Брехт.

По информации нардепа, причиной смерти стало поражение электрическим током на подстанции компании.

Как известно, с июня 2022 года Брехт был членом правления Укрэнерго. А 5 сентября 2025 года его назначили и.о. председателя правления после отставки предыдущего руководителя.

Алексей Брехт — что известно об экс-главе Укрэнерго

Алексей Брехт родился 30 марта 1978 года. Получил инженерное образование по специальности "Электрические станции" в КПИ им. Сикорского.

С 1999 года работал на Киевской ГАЭС, с 2001-го — в Укрэнерго. Возглавлял обособленное подразделение Укрэнерго — научно-проектный центр развития объединенной энергосистемы Украины, отвечал за направления перспективного развития, евроинтеграции и технической политики; руководил службой перспективного развития Центральной энергосистемы Укрэнерго.

Также имеет опыт работы диспетчером и руководителем диспетчерской службы.

Загинув Олексій Брехт
Заголовок

Напомним, что 14 января умер народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Кабанов.

Также недавно в возрасте 37 лет умер украинский боксер Богдан Процишин.

трагедия смерть Укрэнерго инцидент руководители
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации