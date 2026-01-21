Відео
Загинув ексочільник Укренерго — що відомо

Дата публікації: 21 січня 2026 15:23
Загинув колишній керівник Укренерго Олексій Брехт
Олексій Брехт. Фото: Укренерго

У середу, 21 січня, стало відомо, що загинув колишній керівник Укренерго Олексій Брехт. Він помер від ураження струмом на одній з підстанцій.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telеgram.

Читайте також:

За інформацією нардепа, причиною смерті стало ураження електричним струмом на підстанції компанії.

Як відомо, з червня 2022 року Брехт був членом правління Укренерго. А 5 вересня 2025 року його призначили т.в.о. голови правління після відставки попереднього керівника.

Олексій Брехт — що відомо про ексочільника Укренерго

Олексій Брехт народився 30 березня 1978 року. Здобув інженерну освіту за спеціальністю "Електричні станції" у КПІ ім. Сікорського.

З 1999 року працював на Київській ГАЕС, з 2001-го — в Укренерго. Очолював відокремлений підрозділ Укренерго — науково-проєктний центр розвитку об’єднаної енергосистеми України, відповідав за напрями перспективного розвитку, євроінтеграції та технічної політики; керував службою перспективного розвитку Центральної енергосистеми Укренерго.

Також має досвід роботи диспетчером та керівником диспетчерської служби.

Нагадаємо, що 14 січня помер народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Кабанов.

Також нещодавно у віці 37 років помер український боксер Богдан Процишин.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
