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Зеленський на Саміті "Зерно з України" — про що говорив

23 листопада 2024 20:53
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Зеленський взяв участь у Саміті "Зерно з України"
Зеленський на Саміті "Зерно з України". Фото: Офіс Президента
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у Саміті "Зерно з України". Глава держави наголосив, що наша держава і надалі виконуватиме свою роль донора глобальної безпеки.

Про це Зеленський повідомив у суботу, 23 листопада.

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Зеленський на Саміті "Зерно з України"

"Сьогодні на Cаміті "Зерно з України" мав нагоду поспілкуватися з журналістами з Демократичної Республіки Конго, Танзанії, Сенегалу, Камеруну, Нігерії, Гани, Південної Африки, Гвінеї, Чаду, Кенії та Бразилії", — розповів президент.

Він наголосив, що Україна цінує свої партнерські відносини з іншими державами по всьому світу й залишається відданою своїй ролі надійного донора глобальної продовольчої безпеки.

За словами президента, Україна налаштована не лише постачати зерно, а й ділитися знаннями, розвивати переробні потужності, впроваджувати передові технології та обмінюватися досвідом задля збільшення сільськогосподарського виробництва. Зусилля нашої держави також стосуються створення робочих місць, стимулювання економічного зростання та зміцнення торговельних відносин по всьому світу. 

"Що більше ми розвиваємо виробництво, зокрема виробництво продуктів харчування, у наших країнах, то більше переваг це дає нашим народам, посилюючи продовольчу безпеку та покращуючи добробут наших громад", — зазначив голова держави.

Наостанок президент подякував журналістам з усіх країн-учасниць за зустріч та дискусію.

"Разом ми можемо побудувати стабільніше й заможніше майбутнє, гарантуючи, що нікого не залишимо сам на сам у боротьбі з голодом", — наголосив Зеленський.

саміт
Саміт "Зерно з України". Фото: Офіс Президента
саміт щодо зерна
Учасники Саміту "Зерно з України". Фото: Офіс Президента

Раніше ми повідомляли, що під час третьої Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine Володимир Зеленський заявляв, що за час роботи програми "Зерно з України" вдалося врятувати від голоду близько 20 млн людей. 

Нагадуємо, що Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським. Сторони обговорили питання оборонної підтримки України, протидію російській дезінформації та подальшу співпрацю між двома країнами.

Володимир Зеленський Україна Африка саміт зерно

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