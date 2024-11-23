Зеленский на Саммите "Зерно из Украины". Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в Саммите "Зерно из Украины". Глава государства подчеркнул, что наше государство и дальше будет выполнять свою роль донора глобальной безопасности.

Об этом Зеленский сообщил в субботу, 23 ноября.

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"Сегодня на Саммите "Зерно из Украины" имел возможность пообщаться с журналистами из Демократической Республики Конго, Танзании, Сенегала, Камеруна, Нигерии, Ганы, Южной Африки, Гвинеи, Чада, Кении и Бразилии", — рассказал президент.

Он отметил, что Украина ценит свои партнерские отношения с другими государствами по всему миру и остается приверженной своей роли надежного донора глобальной продовольственной безопасности.

По словам президента, Украина настроена не только снабжать зерном, но и делиться знаниями, развивать перерабатывающие мощности, внедрять передовые технологии и обмениваться опытом для увеличения сельскохозяйственного производства. Усилия нашего государства также касаются создания рабочих мест, стимулирования экономического роста и укрепления торговых отношений во всем мире.

"Чем больше мы развиваем производство, в частности производство продуктов питания, в наших странах, тем больше преимуществ это дает нашим народам, усиливая продовольственную безопасность и улучшая благосостояние наших общин", — отметил глава государства.

Напоследок президент поблагодарил журналистов из всех стран-участниц за встречу и дискуссию.

"Вместе мы можем построить более стабильное и богатое будущее, гарантируя, что никого не оставим один на один в борьбе с голодом", — подчеркнул Зеленский.

Саммит "Зерно из Украины". Фото: Офис Президента

Участники Саммита "Зерно из Украины". Фото: Офис Президента

Ранее мы сообщали, что на третьей Международной конференции по продовольственной безопасности Grain From Ukraine Владимир Зеленский заявлял, что за время работы программы "Зерно из Украины" удалось спасти от голода около 20 млн человек.

Напомним, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским. Стороны обсудили вопросы оборонной поддержки Украины, противодействие российской дезинформации и дальнейшее сотрудничество между двумя странами.