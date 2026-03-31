Зеленський на Бучанському саміті закликав посилити тиск на Росію

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників Бучанського саміту — 2026. Він наголосив, що Росія отримала за свої злочини не покарання, а послаблення санкцій. Глава держави закликав світ посилити тиск на Москву.

Зеленський виступив перед учасниками Бучанського саміту

"Буча пережила 33 дні російської окупації. Терор, тортури, 33 дні тотального зла. Понад 600 убитих українців та українок. Дуже часто кадри з Бучі порівнюють зі страшними картинами Другої світової війни. Але є велика відмінність, і зараз вона не на користь сучасних лідерів світу. Бо нацизм за свої злочини отримав покарання, а не часткове послаблення санкцій. Жодна криза чи дестабілізація у світі не може бути виправданням цьому", — наголосив глава держави.

