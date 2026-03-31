Зеленский на Бучанском саммите призвал усилить давление на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам Бучанского саммита - 2026. Он подчеркнул, что Россия получила за свои преступления не наказание, а ослабление санкций. Глава государства призвал мир усилить давление на Москву.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на заявление Зеленского.

Зеленский выступил перед участниками Бучанского саммита

"Буча пережила 33 дня российской оккупации. Террор, пытки, 33 дня тотального зла. Более 600 убитых украинцев и украинок. Очень часто кадры из Бучи сравнивают со страшными картинами Второй мировой войны. Но есть большое отличие, и сейчас оно не в пользу современных лидеров мира. Потому что нацизм за свои преступления получил наказание, а не частичное ослабление санкций. Ни один кризис или дестабилизация в мире не может быть оправданием этому", - подчеркнул глава государства.

