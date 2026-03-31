Годовщина освобождения Бучи: Зеленские почтили память погибших

Годовщина освобождения Бучи: Зеленские почтили память погибших

Дата публикации 31 марта 2026 14:39
Владимир Зеленский с женой Еленой возложили свечи к памятнику в Буче. Фото: ОПУ

В Украине 31 марта стало памятной и одновременно трагической датой, когда силы обороны окончательно выбили врага из Бучи, открыв миру страшную правду о массовых убийствах гражданских россиянами и массовых захоронениях. Президентская чета Владимир и Елена Зеленские призвала международное сообщество никогда не забывать цену украинского сопротивления и способствовать наказанию всех организаторов и исполнителей российского террора.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис Президента Украины.

Зеленские почтили память жертв в Буче

Сегодня Украина отмечает четвертую годовщину освобождения Бучи — города, название которого стало для всего мира синонимом геноцидной политики Кремля.

Именно 31 марта 2022 года украинские защитники заставили российских оккупантов отступить, завершив 33 дня кровавого террора в пригороде Киева. В тот день мир впервые увидел последствия "русского мира": тела убитых на дорогах, замученных в подвалах гражданских и массовые могилы, где покоились взрослые и дети.

День пам'яті жертв Бучі
Украинские топ-чиновники и европейские делегаты держат свечи. Фото: ОПУ

Владимир и Елена Зеленские во время памятных мероприятий отметили, что эти трагические события продемонстрировали истинное лицо российской агрессии и объяснили, от чего на самом деле приходится защищаться украинскому народу.

Минута молчания. Фото: ОПУ

"Сегодня, в четвертую годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов, мы почтили память украинцев, которых убили и замучили там. Мы помним и не забудем, что сделал враг. Каждый российский убийца, палач и террорист должен ответить за каждое преступление против наших людей", — сообщил президент.

Пам'ятник жертвам мешканців Бучі від російських окупантів
Памятник с именами и фамилиями убитых россиянами гражданских жителей Бучи. Фото: ОПУ

Вместе с президентом память жертв почтили руководители и делегаты парламентов Великобритании, Германии, Польши, Австрии, Бельгии, Болгарии, Португалии, Румынии, Словакии, Хорватии, Финляндии, Албании, Молдовы и стран Балтии. Также к церемонии присоединились представители Европарламента и парламентских ассамблей НАТО и ОБСЕ.

Оккупация города длилась 33 дня, начиная с 27 февраля, и стала одной из самых черных страниц современной истории. За этот короткий промежуток времени захватчики убили 561 мирного жителя, среди которых было 12 детей.

После деоккупации 31 марта в городе в братских могилах были обнаружены сотни тел погибших, большинство из которых имели признаки насильственной смерти.

Одну из братских могил обнаружили прямо возле церкви, где сегодня и состоялось чествование жертв.

Как писали Новини.LIVE, 3 марта российские войска начали массово убивать, насиловать и пытать жителей в Буче. Мирных жителей российские солдаты убивали прямо на улицах, а также грабили их дома.

Отдельно ко дню деоккупации Бучи высказался и глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. Он подчеркнул, что без сильной армии Украина не выстоит и объяснил, почему важно помнить этот день.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

