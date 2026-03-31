Річниця визволення Бучі: Зеленські вшанували загиблих

Володимир Зеленський з дружиною Оленою поклали свічки до пам'ятника у Бучі. Фото: ОПУ

В Україні 31 березня стало пам'ятною і водночас трагічною датою, коли сили оборони остаточно вибили ворога з Бучі, відкривши світові страшну правду про масові вбивства цивільних росіянами та масові поховання. Президентське подружжя Володимир та Олена Зеленські закликало міжнародну спільноту ніколи не забувати ціну українського опору та сприяти покаранню всіх організаторів і виконавців російського терору.

Офіс Президента України.

Зеленські вшанували пам'ять жертв у Бучі

Сьогодні Україна відзначає четверту річницю визволення Бучі — міста, назва якого стала для всього світу синонімом геноцидної політики Кремля.

Саме 31 березня 2022 року українські захисники змусили російських окупантів відступити, завершивши 33 дні кривавого терору в передмісті Києва. Того дня світ уперше побачив наслідки "руського міра": тіла вбитих на дорогах, закатованих у підвалах цивільних та масові могили, де спочивали дорослі й діти.

Українські топчиновники та європейські делегати тримають свічки. Фото: ОПУ

Володимир та Олена Зеленські під час пам'ятних заходів наголосили, що ці трагічні події продемонстрували справжнє обличчя російської агресії та пояснили, від чого насправді доводиться захищатися українському народу.

Хвилина мовчання. Фото: ОПУ

"Сьогодні, у четверту річницю звільнення Бучі від російських окупантів, ми вшанували пам’ять українців, яких убили й закатували там. Ми пам’ятаємо і не забудемо, що зробив ворог. Кожен російський убивця, кат і терорист повинен відповісти за кожен злочин проти наших людей", — повідомив президент.

Пам'ятник з іменами та прізвищами вбитих росіянами цивільних мешканців Бучі. Фото: ОПУ

Разом із президентом пам'ять жертв вшанували очільники та делегати парламентів Великої Британії, Німеччини, Польщі, Австрії, Бельгії, Болгарії, Португалії, Румунії, Словаччини, Хорватії, Фінляндії, Албанії, Молдови та країн Балтії. Також до церемонії долучилися представники Європарламенту та парламентських асамблей НАТО і ОБСЄ.

Окупація міста тривала 33 дні, починаючи з 27 лютого, і стала однією з найчорніших сторінок сучасної історії. За цей короткий проміжок часу загарбники вбили 561 мирного жителя, серед яких було 12 дітей.

Після деокупації 31 березня в місті у братских могилах було виявлено сотні тіл загиблих, більшість із яких мали ознаки насильницької смерті.

Одну з братських могил виявили прямо біля церкви, де сьогодні й відбулося вшанування жертв.

3 березня російські війська почали масово вбивати, ґвалтувати та катувати мешканців у Бучі. Мирних мешканців російські солдати вбивали просто на вулицях, а також грабували їхні оселі.

Окремо до дня деокупації Бучі висловився й голова Офісу Президента України Кирило Буданов. Він наголосив, що без сильної армії Україна не вистоїть та пояснив, чому важливо пам'ятати цей день.