Так чи інакше вірогідність зустрічі Зеленського та Путіна можлива заради інтересів України, вважає нардеп

Зустріч Зеленського та Путіна на "Нормандському саміті" у 2019 році. Фото: Reuters

Завжди є вірогідність того, а скоріше за все так і станеться, що президенту України Володимиру Зеленського доведеться особисто зустрітись з диктатором РФ Володимиром Путіним. Указ про заборону переговорів з РФ завжди можна скасувати в інтересах України.

Про це в етері Вечір.LIVE заявив нардеп від "Слуги народу" Олексій Мовчан.

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За словами депутата, будь-яке припинення війни завжди починається дипломатичним шляхом і така зустріч в якийсь момент відбудеться. Просто росіянам в цьому аспекті важко довіряти.

"Ми насправді багато разів щось подібне вже чули, але це ніколи не конвертувалося в справжні дії. Тобто, Україна й українська влада вже навчена обережно на це реагувати", — каже Мовчан.

Нардеп наголосив, що указ про неможливість ведення переговорів із Путіним від осені 2022 року можна завжди скасувати, якщо "на столі" будуть лежати українські інтереси.

"Коли на столі лежать вимоги або реалізація українських вимог щодо виведення військ, щодо повернення українських полонених, щодо повернення українських дітей і т.і., то я особисто не бачу якоїсь великої проблеми в цьому", — зазначив Мовчан.

Проте, на думку депутата, треба, щоб РФ перестала "жонглювати" своїми обіцянками: сьогодні хочу переговори, завтра не хочу, сьогодні денацифікація, а завтра ще щось.

Раніше повідомлялось, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито готова до миру і "чекає сигналів" від Києва. Натомість окупаційна армія не припиняє обстрілювати українські міста з різного виду зброї.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп натякнув на готовність тиснути на Путіна заради миру. Також він вважає, що Зеленський готовий відмовитися від Криму.