Так или иначе вероятность встречи Зеленского и Путина возможна ради интересов Украины, считает нардеп

Встреча Зеленского и Путина на "Нормандском саммите" в 2019 году. Фото: Reuters

Всегда есть вероятность того, а скорее всего так и произойдет, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется лично встретиться с диктатором РФ Владимиром Путиным. Указ о запрете переговоров с РФ всегда можно отменить в интересах Украины.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил нардеп от "Слуги народа" Алексей Мовчан.

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По словам депутата, любое прекращение войны всегда начинается дипломатическим путем и такая встреча в какой-то момент состоится. Просто россиянам в этом аспекте трудно доверять.

"Мы на самом деле много раз что-то подобное уже слышали, но это никогда не конвертировалось в настоящие действия. То есть, Украина и украинская власть уже научена осторожно на это реагировать", — говорит Мовчан.

Нардеп подчеркнул, что указ о невозможности ведения переговоров с Путиным с осени 2022 года можно всегда отменить, если "на столе" будут лежать украинские интересы.

"Когда на столе лежат требования или реализация украинских требований по выводу войск, по возвращению украинских пленных, по возвращению украинских детей и т.д., то я лично не вижу какой-то большой проблемы в этом", — отметил Мовчан.

Однако, по мнению депутата, надо, чтобы РФ перестала "жонглировать" своими обещаниями: сегодня хочу переговоры, завтра не хочу, сегодня денацификация, а завтра еще что-то.

Ранее сообщалось, что представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы готова к миру и "ждет сигналов" от Киева. Зато оккупационная армия не прекращает обстреливать украинские города из различного вида оружия.

Напомним, недавно Дональд Трамп намекнул на готовность давить на Путина ради мира. Также он считает, что Зеленский готов отказаться от Крыма.