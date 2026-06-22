Зеленський: ми самі вирішимо, хто від ЄС говоритиме з Росією

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Хто саме представлятиме Європу за столом переговорів із РФ, вирішуватиме українська сторона. Такої домовленості досягли під час двогодинної закритої зустрічі Європейської Ради цього тижня. Президент Володимир Зеленський зазначив, що лідери ЄС також оцінили ризики агресії для інших держав та обговорили ймовірне розблокування ще п'яти євроінтеграційних кластерів найближчими тижнями.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю "ТСН. Тиждень", передає Новини.LIVE.

Зеленський висловився про переговорну групу від ЄС

Цього тижня у рамках засідання Європейської Ради відбулася розмова, повністю присвячена українському питанню. За словами Володимира Зеленського, лідери спілкувалися у закритому форматі протягом двох годин.

"Тематика України вперше була такою довгою за всі роки Європейської ради", — підкреслив президент.

Учасники обговорили формат майбутнього діалогу з росіянами та можливі наслідки відсутності переговорів. Зокрема, йшлося про те, які саме держави опиняться під ударом, якщо Володимира Путіна найближчим часом не вдасться посадити за стіл перемовин. Глава держави зазначив, що розмова "всім сподобалася".

Європа планує сформувати перелік можливих кандидатів, які представлятимуть її інтереси у діалозі з РФ. Однак остаточне рішення щодо того, хто саме виконуватиме функцію європейського перемовника, ухвалюватиме Київ.

"Вони подумають про формат, і Україна буде визначати врешті-решт, хто буде переговірником від Європи. Вони запропонують кілька можливостей", — пояснив Володимир Зеленський.

Окрім безпекових питань, європейські лідери торкнулися теми подальшої євроінтеграції України. Президент переконаний, що у період з середини до кінця липня держава має всі шанси розпочати роботу ще по п'яти переговорних кластерах щодо вступу до ЄС. Українська сторона, за його словами, вже виконала всі необхідні для цього умови.

Володимир Зеленський підкреслив, що завадити цьому процесу може виключно якась "політична історія".

"Я не вважаю, що ми в липні не відкриємо. Шанси є з середини до кінця липня відкрити ще п'ять кластерів, якщо не буде виключно політичного блокування", — наголосив глава держави.

Новини.LIVE повідомляли, що під час переговорів 16 червня з лідерами G7 та керівництвом ЄС Володимир Зеленський досяг домовленостей, що Україна отримає ліцензійні технології для самостійного збирання протиракетних комплексів, новий пакет енергетичної підтримки на зиму, а США візьмуть на себе роль гаранта цих угод.

Наступним етапом координації стала брюссельська зустріч 18 червня з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. Політики сфокусувалися на інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС та спільних енергетичних проєктах.

Паралельно з цим Президент України дав чітку відповідь на претензії з боку Варшави, які призвели до масового повернення польських нагород українськими урядовцями. Зеленський наголосив, що назву для підрозділу ССО обрали самі фронтовики, які захищають східний кордон Європи, і це рішення є суверенним правом України. Він відверто зазначив, що різкі кроки польського колеги здійснені для підняття рейтингів перед підготовкою до внутрішніх виборів прем'єр-міністра у 2027 році, де антиукраїнські гасла використовуються польськими правими силами.