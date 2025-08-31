Трамп і Зеленський можуть зустрітися 4 вересня в Парижі

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з європейськими лідерами 4 вересня в Парижі, щоб обговорити гарантії безпеки для України. На зустрічі може бути й український лідер Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Financial Times.

Ймовірна зустріч Трампа і Зеленського

Важливо зазначити, що 18 серпня Трамп прийняв у Білому домі Зеленського та європейських лідерів. На цьому саміті вони обговорювали гарантії безпеки для післявоєнної України.

Тепер же, як пише FT, ті, хто зустрічався з Трампом у Вашингтоні, зберуться в четвер у Парижі на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона, щоб продовжити переговори.

FT уточнює, що серед присутніх буде канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Але чи буде Зеленський, поки неясно, оскільки видання лише побічно згадало його. Зокрема, FT описує гарантії безпеки і згадує можливу присутність європейських військ за підтримки США, після чого пише наступне:

"Цієї домовленості було досягнуто на зустрічі Трампа, президента України Володимира Зеленського та високопоставлених європейських лідерів", - ідеться в публікації.

Саме після цієї фрази видання пише, що ті, хто зустрічався з Трампом у Вашингтоні, знову зберуться для продовження обговорень.

Нагадаємо, днями Трамп знову заявив, що не збирається відправляти війська США в Україну. Але водночас підтримує гарантії безпеки.

Крім того, днями Зеленський заявив, що наразі вже є визначення базових речей щодо гарантій безпеки і їх представлять союзникам. Він анонсував, що наступного тижня планує обговорити це, а потім зрозуміти, хто на що готовий.