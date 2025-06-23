Переговори Зеленського та Стармера 23 червня - що відомо

Володимир Зеленський та Кір Стармер. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Він висловив подяку за підтримку та солідарність у боротьбі з російською агресією.

Про це український лідер написав у Telegram у понеділок, 23 червня.

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Глава держави наголосив, що завдяки тісній співпраці з британською стороною вдалося врятувати тисячі життів українців, постраждалих від російських обстрілів.

"Наша головна мета — зберегти якнайбільше життів, зупинити російський терор і змусити Росію думати про мир, а не про розширення війни", — підкреслив Зеленський.

Президент окреслив три ключові завдання на найближчий час: максимальна політична та дипломатична координація, розвиток спільних оборонних проєктів і виробництва зброї, а також запровадження жорстких санкцій проти Росії. За словами Зеленського, санкції мають унеможливити масштабування російського виробництва озброєнь.

Особливу увагу він звернув на необхідність блокування діяльності російських підприємств, які беруть участь у виготовленні зброї, зокрема комплексу "Орєшнік", який Росія застосовує для терору. Президент пообіцяв надати партнерам перелік таких компаній для включення їх до санкційних списків.

"Взаємодія з російськими виробниками зброї — це злочин проти миру, і саме так це потрібно трактувати", — наголосив Зеленський.

Він подякував усім міжнародним партнерам за допомогу у зниженні оборонного потенціалу Росії та підтвердив намір України й надалі посилювати співпрацю задля перемоги у війні.

Володимир Зеленський та Кір Стармер. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 23 червня прибув до Великої Британії, де має провести низку зустрічей.

Там він вже зустрівся із королем Чарльзом III. Вони потиснули один одному руки перед камерами.