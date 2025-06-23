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Главная Новости дня Зеленский и Стармер договорились об усилении санкций против РФ

Зеленский и Стармер договорились об усилении санкций против РФ

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Дата публикации 23 июня 2025 19:15
Переговоры Зеленского и Стармера 23 июня - что известно
Владимир Зеленский и Кир Стармер. Фото: Telegram Владимира Зеленского
Ключові моменти Что известно о переговорах Зеленского и Стармера

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Он выразил благодарность за поддержку и солидарность в борьбе с российской агрессией.

Об этом украинский лидер написал в Telegram в понедельник, 23 июня.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Что известно о переговорах Зеленского и Стармера

Глава государства подчеркнул, что благодаря тесному сотрудничеству с британской стороной удалось спасти тысячи жизней украинцев, пострадавших от российских обстрелов.

"Наша главная цель — сохранить как можно больше жизней, остановить российский террор и заставить Россию думать о мире, а не о расширении войны", — подчеркнул Зеленский.

Президент обозначил три ключевые задачи на ближайшее время: максимальная политическая и дипломатическая координация, развитие совместных оборонных проектов и производства оружия, а также введение жестких санкций против России. По словам Зеленского, санкции должны сделать невозможным масштабирование российского производства вооружений.

Особое внимание он обратил на необходимость блокирования деятельности российских предприятий, участвующих в изготовлении оружия, в частности комплекса "Орешник", который Россия применяет для террора. Президент пообещал предоставить партнерам перечень таких компаний для включения их в санкционные списки.

"Взаимодействие с российскими производителями оружия — это преступление против мира, и именно так это нужно трактовать", — подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил всех международных партнеров за помощь в снижении оборонного потенциала России и подтвердил намерение Украины и в дальнейшем усиливать сотрудничество для победы в войне.

Зеленский и Стармер договорились об усилении санкций против РФ - фото 2
Владимир Зеленский и Кир Стармер. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 23 июня прибыл в Великобританию, где должен провести ряд встреч.

Там он уже встретился с королем Чарльзом III. Они пожали друг другу руки перед камерами.

Владимир Зеленский военная помощь Великобритания война в Украине Кир Стармер
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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