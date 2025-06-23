Переговоры Зеленского и Стармера 23 июня - что известно

Зеленский и Стармер договорились об усилении санкций против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Он выразил благодарность за поддержку и солидарность в борьбе с российской агрессией.
Об этом украинский лидер написал в Telegram в понедельник, 23 июня.
Что известно о переговорах Зеленского и Стармера
Глава государства подчеркнул, что благодаря тесному сотрудничеству с британской стороной удалось спасти тысячи жизней украинцев, пострадавших от российских обстрелов.
"Наша главная цель — сохранить как можно больше жизней, остановить российский террор и заставить Россию думать о мире, а не о расширении войны", — подчеркнул Зеленский.
Президент обозначил три ключевые задачи на ближайшее время: максимальная политическая и дипломатическая координация, развитие совместных оборонных проектов и производства оружия, а также введение жестких санкций против России. По словам Зеленского, санкции должны сделать невозможным масштабирование российского производства вооружений.
Особое внимание он обратил на необходимость блокирования деятельности российских предприятий, участвующих в изготовлении оружия, в частности комплекса "Орешник", который Россия применяет для террора. Президент пообещал предоставить партнерам перечень таких компаний для включения их в санкционные списки.
"Взаимодействие с российскими производителями оружия — это преступление против мира, и именно так это нужно трактовать", — подчеркнул Зеленский.
Он поблагодарил всех международных партнеров за помощь в снижении оборонного потенциала России и подтвердил намерение Украины и в дальнейшем усиливать сотрудничество для победы в войне.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 23 июня прибыл в Великобританию, где должен провести ряд встреч.
Там он уже встретился с королем Чарльзом III. Они пожали друг другу руки перед камерами.
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