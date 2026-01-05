Зеленський провів зустріч із Сибігою — про що говорили

Андрій Сибіга та Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Вони обговорили головні напрямки дипломатичної роботи, а також кадрові зміни в МЗС.

Про це український лідер повідомив у своєму Telegram в понеділок, 5 січня.

Зеленський провів зустріч із Сибігою

Президент заслухав доповідь міністра щодо результатів роботи та подальших планів на 2026 рік.

"Обговорили результати нашої дипломатичної роботи у 2025 році та основні завдання на цей рік. Головне — щоб кожна домовленість в інтересах України, кожна угода, кожне партнерство працювали на сто відсотків", — написав Зеленський.

Крім того, глава держави анонсував кадрові зміни в міністерстві, про які стане відомо згодом.

"Також говорили про ротації в дипломатичному корпусі — найближчий часом міністр представить відповідні кандидатури. Враховуючи необхідність незмінно результативної роботи МЗС України, буде обрано і кандидатуру нового першого заступника міністра закордонних справ. Очікую пропозицій для рішення", — повідомив Зеленський.

