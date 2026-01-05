Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський і Сибіга обговорили ротації в МЗС — деталі

Зеленський і Сибіга обговорили ротації в МЗС — деталі

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 18:42
Зеленський провів зустріч із Сибігою — про що говорили
Андрій Сибіга та Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Вони обговорили головні напрямки дипломатичної роботи, а також кадрові зміни в МЗС.

Про це український лідер повідомив у своєму Telegram в понеділок, 5 січня.

Реклама
Читайте також:

Зеленський провів зустріч із Сибігою

Президент заслухав доповідь міністра щодо результатів роботи та подальших планів на 2026 рік.

"Обговорили результати нашої дипломатичної роботи у 2025 році та основні завдання на цей рік. Головне — щоб кожна домовленість в інтересах України, кожна угода, кожне партнерство працювали на сто відсотків", — написав Зеленський.

Крім того, глава держави анонсував кадрові зміни в міністерстві, про які стане відомо згодом.

"Також говорили про ротації в дипломатичному корпусі — найближчий часом міністр представить відповідні кандидатури. Враховуючи необхідність незмінно результативної роботи МЗС України, буде обрано і кандидатуру нового першого заступника міністра закордонних справ. Очікую пропозицій для рішення", — повідомив Зеленський.

Нагадаємо, президент також обговорив реформи у Міністерстві оборони з Михайлом Федоровим.

А також Зеленський провів зустріч із генерал-майором СБУ Олександром Покладом.

Володимир Зеленський МЗС Андрій Сибіга кадрові зміни зустріч
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації