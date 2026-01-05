Зеленский провел встречу с Сибигой — о чем говорили

Андрей Сибига и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Андреем Сибигой. Они обсудили главные направления дипломатической работы, а также кадровые изменения в МИД.

Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram в понедельник, 5 января.

Зеленский провел встречу с Сибигой

Президент заслушал доклад министра о результатах работы и дальнейших планах на 2026 год.

"Обсудили результаты нашей дипломатической работы в 2025 году и основные задачи на этот год. Главное — чтобы каждая договоренность в интересах Украины, каждое соглашение, каждое партнерство работали на сто процентов", — написал Зеленский.

Кроме того, глава государства анонсировал кадровые изменения в министерстве, о которых станет известно позже.

"Также говорили о ротации в дипломатическом корпусе - в ближайшее время министр представит соответствующие кандидатуры. Учитывая необходимость неизменно результативной работы МИД Украины, будет избрана и кандидатура нового первого заместителя министра иностранных дел. Ожидаю предложений для решения", — сообщил Зеленский.

