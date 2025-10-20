Відео
Головна Новини дня Зеленський і Путін ненавидять один одного — Трамп

Зеленський і Путін ненавидять один одного — Трамп

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 19:07
Оновлено: 19:52
Трамп заявив про напружені відносини між Зеленським і Путіним
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що особисті стосунки між Президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним залишаються вкрай напруженими. За його словами, взаємна ворожнеча між лідерами ускладнює будь-які переговори та робить перспективу швидкого завершення війни малоймовірною.

Про це повідомив офіційний обліковий запис служби швидкого реагування Білого дому в соцмережі X, у понеділок, 20 жовтня 

Читайте також:

Трамп прокоментував стосунки між Зеленським і Путіним

Під час зустрічі з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албанезе в Білому домі Дональд Трамп торкнувся теми війни в Україні та перспектив її завершення. Лідери обговорили також питання співпраці у сфері безпеки, зокрема атомні підводні човни, торгівлю та стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні. У контексті цього президент США висловився про складність ситуації через особисту ворожнечу між українським і російським лідерами.

"У мене ще одна справа — це Росія і Україна, і думаю, ми дійдемо до цього. Але виявилось, що ми маємо двох лідерів, які ненавидять одне одного. Вони ненавидять одне одного понад усе і це справді трохи ускладнює справу", — заявив на зустрічі Трамп.

Президент США додав, що попри складність ситуації, Вашингтон продовжує шукати шляхи до миру та стабільності. За його словами, діалог залишається можливим, однак для цього потрібно, щоб обидві сторони були готові до поступок. Під час зустрічі Трамп і Албанезе також підписали угоду щодо постачання рідкісноземельних і критично важливих мінералів.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що намагався вплинути на обстріли України, закликаючи Володимира Путіна припинити атаки на цивільних.

Раніше ми також інформували, що міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прокоментував можливу зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна в Угорщині.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
