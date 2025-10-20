Видео
Зеленский и Путин ненавидят друг друга — Трамп

Дата публикации 20 октября 2025 19:07
обновлено: 19:54
Трамп заявил о напряженных отношениях между Зеленским и Путиным
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что личные отношения между Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным остаются крайне напряженными. По его словам, взаимная вражда между лидерами затрудняет любые переговоры и делает перспективу скорого завершения войны маловероятной.

Об этом сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете в понедельник, 20 октября.

Трамп прокомментировал отношения между Зеленским и Путиным

Во время встречи с премьер-министром Австралии Энтони Албанезе в Белом доме Дональд Трамп затронул тему войны в Украине и перспектив ее завершения. Лидеры обсудили также вопросы сотрудничества в сфере безопасности, в частности атомные подводные лодки, торговлю и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе. В контексте этого президент США высказался о сложности ситуации из-за личной вражды между украинским и российским лидерами.

"У меня еще одно дело — это Россия и Украина, и думаю, мы дойдем до этого. Но оказалось, что мы имеем двух лидеров, которые ненавидят друг друга. Они ненавидят друг друга больше всего и это действительно немного усложняет дело", — заявил на встрече Трамп.

Президент США добавил, что несмотря на сложность ситуации, Вашингтон продолжает искать пути к миру и стабильности. По его словам, диалог остается возможным, однако для этого нужно, чтобы обе стороны были готовы к уступкам. Во время встречи Трамп и Албанезе также подписали соглашение о поставках редкоземельных и критически важных минералов.

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что пытался повлиять на обстрелы Украины, призывая Владимира Путина прекратить атаки на гражданских.

Ранее мы также информировали, что министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал возможную встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в Венгрии.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
