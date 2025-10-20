Відео
Головна Новини дня Трамп заявив, що просив Путіна припинити атаки на цивільних

Трамп заявив, що просив Путіна припинити атаки на цивільних

Дата публікації: 20 жовтня 2025 19:17
Оновлено: 19:35
Трамп заявив, що просив Путіна припинити атаки на цивільних
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп розповів, що він намагався вплинути на обстріли України. А саме він просив російського диктатора Володимира Путіна припинити атаки на цивільних.

Про це американський лідер повідомив під час брифінгу у понеділок, 20 жовтня.

Атаки РФ на цивільних

За словами Трампа, він звертався до Путіна щодо обстрілів України.

Це сталося під час телефонної розмови президента США та російського диктатора минулого тижня.

Нагадаємо, 16 жовтня Путін і Трамп провели телефонну розмову, яка тривала понад дві години. Під час цього дзвінка вони домовились про зустріч в угорському Будапешті. 

Незадовго Трамп розкрив деталі цієї розмови та заявив, що саміт з Путіним відбудеться у найближчі два тижні. Спершу Марко Рубіо зустрінеться Лавровим, аби визначити точний час і місце. 

володимир путін Дональд Трамп вибух обстріли війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
