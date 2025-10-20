Трамп заявив, що просив Путіна припинити атаки на цивільних

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп розповів, що він намагався вплинути на обстріли України. А саме він просив російського диктатора Володимира Путіна припинити атаки на цивільних.

Про це американський лідер повідомив під час брифінгу у понеділок, 20 жовтня.

Атаки РФ на цивільних

За словами Трампа, він звертався до Путіна щодо обстрілів України.

Це сталося під час телефонної розмови президента США та російського диктатора минулого тижня.

Нагадаємо, 16 жовтня Путін і Трамп провели телефонну розмову, яка тривала понад дві години. Під час цього дзвінка вони домовились про зустріч в угорському Будапешті.

Незадовго Трамп розкрив деталі цієї розмови та заявив, що саміт з Путіним відбудеться у найближчі два тижні. Спершу Марко Рубіо зустрінеться Лавровим, аби визначити точний час і місце.