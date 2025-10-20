Трамп заявил, что просил Путина прекратить атаки на гражданских
Президент США Дональд Трамп рассказал, что он пытался повлиять на обстрелы Украины. А именно он просил российского диктатора Владимира Путина прекратить атаки на гражданских.
Об этом американский лидер сообщил во время брифинга в понедельник, 20 октября.
Атаки РФ на гражданских
По словам Трампа, он обращался к Путину относительно обстрелов Украины.
Это произошло во время телефонного разговора президента США и российского диктатора на прошлой неделе.
Напомним, 16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился более двух часов. Во время этого звонка они договорились о встрече в венгерском Будапеште.
Незадолго Трамп раскрыл детали этого разговора и заявил, что саммит с Путиным состоится в ближайшие две недели. Сначала Марко Рубио встретится с Лавровым, чтобы определить точное время и место.
