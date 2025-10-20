Видео
Видео

Трамп заявил, что просил Путина прекратить атаки на гражданских

Дата публикации 20 октября 2025 19:17
обновлено: 19:35
Трамп заявил, что просил Путина прекратить атаки на гражданских
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал, что он пытался повлиять на обстрелы Украины. А именно он просил российского диктатора Владимира Путина прекратить атаки на гражданских.

Об этом американский лидер сообщил во время брифинга в понедельник, 20 октября.

Читайте также:

Атаки РФ на гражданских

По словам Трампа, он обращался к Путину относительно обстрелов Украины.

Это произошло во время телефонного разговора президента США и российского диктатора на прошлой неделе.

Напомним, 16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился более двух часов. Во время этого звонка они договорились о встрече в венгерском Будапеште.

Незадолго Трамп раскрыл детали этого разговора и заявил, что саммит с Путиным состоится в ближайшие две недели. Сначала Марко Рубио встретится с Лавровым, чтобы определить точное время и место.

