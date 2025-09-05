Зеленський і Фіцо домовилися знову зустрітися

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі 5 вересня 2025 року. Фото: ОПУ

Під час сьогоднішньої розмови в Ужгороді, Президент України Володимир Зеленський і Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо домовилися про нову зустріч. Ймовірно, що наступного разу лідери побачаться у Словаччині в жовтні цього року.

Про це інформує словацьке видання Dennik N з посиланням на слова президента Словаччини.

Зеленський та Фіцо знову зустрінуться — що відомо про дату

Як зазначає видання Dennik N, про це повідомив Президент Словаччини Петер Пеллегріні.

За даними урядового офісу, зустріч може відбутися 20 жовтня.

Пеллегріні назвав переговори між Робертом Фіцо та Володимиром Зеленським надзвичайно важливими. За його словами, пріоритетом Словаччини мають бути добрі відносини з сусідами.

"Якщо в таких відносинах виникає напруга, то єдиний шлях її усунення — це відкритий діалог за столом переговорів", — сказав президент Словаччини.

