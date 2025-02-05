Інтерв'ю Зеленського Такеру Карлсону — президент злий на журналіста через поширення наративів Путіна

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Наративи, які поширює американський журналіст Такер Карлсон, працюють на виправдання дій Кремля. Він працює на російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

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Зеленський наголосив, що твердження Такера повторюють риторику Путіна, який уже 30 років при владі, веде загарбницькі війни та вбиває тисячі мирних жителів.

"У Путіна є наратив про "московського патріота", російську церкву, вибори, мою нелегітимність, диктатуру. Це каже людина, яка 30 років при владі, кривавий диктатор, вбивця, який порушив цілісність України та інших країн, і він говорить про нелегітимність. І, що цікаво, щодо конфесії, виборів — все це наратив Путіна. І, на жаль, цей блогер чи журналіст, як би він себе не називав, повністю повторює слова Путіна. І чого він хоче? Він працює на Путіна, бо хоче опустити мене до рівня Путіна. Ось чого він хоче. Він хоче, щоб ми були рівними. А що потім? Тоді люди мусили б шукати баланс, знаходити компроміс", — сказав Президент.

Глава держави розповів Моргану, що Путін вбив десятки тисяч російськомовних українців зі Сходу України.

"Знаєте, він був проти НАТО, він почав це не просто так. Путін вбив десятки тисяч мирних жителів, більшість з яких були російськомовними, бо він вбивав людей і 90% — це східна Україна", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, американський пропагандист Такер Карлсон видав серію антиукраїнських заяв, назвавши Володимира Зеленського диктатором. Також він звинуватив адміністрацію колишнього президента США Джо Байдена у нібито спробах вбити російського президента Володимира Путіна.