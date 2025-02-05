Интервью Зеленского Такеру Карлсону — президент зол на журналиста из-за распространения нарративов Путина

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Нарративы, которые распространяет американский журналист Такер Карлсон, направлены на оправдание действий Кремля. Он работает на российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

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Зеленский отметил, что утверждение Такера повторяют риторику Путина, который уже 30 лет у власти, ведет захватнические войны и убивает тысячи мирных жителей.

"У Путина есть нарратив о "московском патриоте", российской церкви, выборах, моей нелегитимности, диктатуре. Это говорит человек, который 30 лет у власти, кровавый диктатор, убийца, который нарушил целостность Украины и других стран, и он говорит о нелегитимности. И, что интересно, относительно конфессии, выборов — все это нарратив Путина. И, к сожалению, этот блогер или журналист, как бы он себя не называл, полностью повторяет слова Путина. И чего он хочет? Он работает на Путина, потому что хочет опустить меня до уровня Путина. Вот чего он хочет. Он хочет, чтобы мы были равными. А что потом? Тогда люди должны были бы искать баланс, находить компромисс", — сказал Президент.

Глава государства рассказал Моргану, что Путин убил десятки тысяч русскоязычных украинцев с Востока Украины.

"Знаете, он был против НАТО, он начал это не просто так. Путин убил десятки тысяч мирных жителей, большинство из которых были русскоязычными, потому что он убивал людей и 90% — это восточная Украина", — подытожил Зеленский.

Напомним, американский пропагандист Такер Карлсон выдал серию антиукраинских заявлений, назвав Владимира Зеленского диктатором. Также он обвинил администрацию бывшего президента США Джо Байдена в якобы попытках убить российского президента Владимира Путина.