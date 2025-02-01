Такер Карлсон. Фото: SAUL LOEB

Американський пропагандист Такер Карлсон вкотре видав серію антиукраїнських заяв, назвавши Володимира Зеленського диктатором. У своєму виступі він звинуватив українського президента у недемократичному правлінні, а також натякнув на "підступний план ліквідації Путіна".

Про це Такер Карлсон заявив під час бесіди з британським журналістом Пірсом Морганом.

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Такер Карлсон назвав Зеленського диктатором

"Перша характеристика диктатора — це те, що він не обраний. Зеленський не обраний. Він також заборонив релігійну конфесію, усунув своїх політичних противників і заборонив мовну групу. Все це ознаки диктатури," — заявив Карлсон.

За його словами, тепер Зеленський нібито має підтримку британських спецслужб, що, на його думку, лише підкреслює характер його правління.

Такер Карлсон та його проросійська риторика

Відомий ультраправий телеведучий Такер Карлсон неодноразово висловлював підтримку Росії та Путіна, зокрема просував кремлівські наративи про війну в Україні. Після інтерв’ю з Путіним його висловлювання набули ще більш відверто проросійського характеру.

Нагадаємо, Такер Карлсон також нещодавно звинуватив експрезидента США Джо байдена у намірі вбити Володимира Путіна.