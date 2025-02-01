Такер Карлсон поддержал Путина и назвал Зеленского диктатором
Американский пропагандист Такер Карлсон в очередной раз выдал серию антиукраинских заявлений, назвав Владимира Зеленского диктатором. В своем выступлении он обвинил украинского президента в недемократическом правлении, а также намекнул на "коварный план ликвидации Путина".
Об этом Такер Карлсон заявил во время беседы с британским журналистом Пирсом Морганом.
Такер Карлсон назвал Зеленского диктатором
"Первая характеристика диктатора — это то, что он не избран. Зеленский не избранный. Он также запретил религиозную конфессию, устранил своих политических противников и запретил языковую группу. Все это признаки диктатуры", — заявил Карлсон.
По его словам, теперь Зеленский якобы имеет поддержку британских спецслужб, что, по его мнению, лишь подчеркивает характер его правления.
Такер Карлсон и его пророссийская риторика
Известный ультраправый телеведущий Такер Карлсон неоднократно выражал поддержку России и Путина, в частности продвигал кремлевские нарративы о войне в Украине. После интервью с Путиным его высказывания приобрели еще более откровенно пророссийский характер.
Напомним, Такер Карлсон также недавно обвинил экс-президента США Джо Байдена в намерении убить Владимира Путина.
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