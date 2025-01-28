Такер Карлсон звинуватив Байдена у спробі вбити Володимира Путіна

Такер Карлсон. Фото: Wikimedia Commons

Американський журналіст Такер Карлсон, який прославився своєю проросійською позицією, зробив нову гучну заяву. У розмові з колегою він звинуватив адміністрацію президента США Джо Байдена, а також держсекретаря Тоні Блінкена, у нібито спробах вбити російського президента Володимира Путіна.

Про це Такер Карлсон розповів в розмові з Меттом Таїббі.

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"Це одна з причин, через яку Тоні Блінкен домагався справжньої війни — намагаючись вбити Путіна, наприклад. Що робила адміністрація Байдена — вони намагалися вбити Путіна", — заявив Карлсон.

При цьому журналіст не навів жодних доказів на підтримку своїх слів, залишивши ці звинувачення без підтверджень. Він також назвав такі дії "проявом божевілля" і додав, що вбивство російського лідера могло б спричинити хаос у керуванні ядерним арсеналом РФ.

Він також згадав про підрив "Північних потоків", назвавши його "атакою США на Німеччину". На думку журналіста, це призвело до руйнування економіки Німеччини та поставило під загрозу існування НАТО.

Нагадаємо, нещодавно донька мовознавиці Ірини Фаріон заявила, що її матір планували вбити ще раніше. Також у Києві затримали двох чоловіків, які планували замах на заступника міністра охорони здоров'я.