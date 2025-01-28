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Такер Карлсон обвинил Байдена в попытках ликвидации Путина

28 января 2025 09:01
Анастасия Постоенко - Редактор
Такер Карлсон обвинил Байдена в попытке убить Владимира Путина
Такер Карлсон. Фото: Wikimedia Commons
Анастасия Постоенко - Редактор

Американский журналист Такер Карлсон, который прославился своей пророссийской позицией, сделал новое громкое заявление. В разговоре с коллегой он обвинил администрацию президента США Джо Байдена, а также госсекретаря Тони Блинкена в якобы попытках убить российского президента Владимира Путина.

Об этом Такер Карлсон рассказал в разговоре с Мэттом Таибби.

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"Это одна из причин, по которой Тони Блинкен добивался настоящей войны — пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена — они пытались убить Путина", — заявил Карлсон.

При этом журналист не привел никаких доказательств в поддержку своих слов, оставив эти обвинения без подтверждений. Он также назвал такие действия "проявлением безумия" и добавил, что убийство российского лидера могло бы повлечь хаос в управлении ядерным арсеналом РФ.

Он также упомянул о подрыве "Северных потоков", назвав его "атакой США на Германию". По мнению журналиста, это привело к разрушению экономики Германии и поставило под угрозу существование НАТО.

Напомним, недавно дочь языковеда Ирины Фарион заявила, что ее мать планировали убить еще раньше. Также в Киеве задержали двух мужчин, которые планировали покушение на заместителя министра здравоохранения.

Джо Байден США владимир путин Россия Такер Карлсон

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