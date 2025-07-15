Зеленський обговорив з Клименком ситуацію в Донецькій області — деталі розмови

Зеленський говорив з Клименком про Донеччину — що стало приводом
У вівторок, 15 липня, президент Володимир Зеленський провів нараду, під час якої заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Йшлося про роботу підрозділів Національної гвардії України (НГУ) у взаємодії з іншими складниками Сил оборони.
Світлинами із зустрічі Зеленський поділився у Telegram.
Чому говорили про Донеччину
За словами Зеленського, у центрі уваги були активні дії НГУ на Донецькому напрямку, зокрема застосування дронів та заходи для захисту фронтової логістики.
Окремо обговорювалася безпекова ситуація у прифронтових і прикордонних регіонах.
"Готуємо нові заходи для гарантування безпеки в українських громадах та протидії злочинності", — зазначив президент за підсумками зустрічі.
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський 15 липня зустрівся з першою віцепрем'єркою Юлією Свириденко та міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.
Раніше ми розповідали, що глава держави анонсував можливі кадрові зміни на ключових посадах.
Читайте Новини.LIVE!