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Головна Новини дня Зеленський говорив з Клименком про Донеччину — що стало приводом

Зеленський говорив з Клименком про Донеччину — що стало приводом

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Дата публікації: 15 липня 2025 14:30
Зеленський обговорив з Клименком ситуацію в Донецькій області — деталі розмови
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та Президент Володимир Зеленський. Фото: ОП

У вівторок, 15 липня, президент Володимир Зеленський провів нараду, під час якої заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Йшлося про роботу підрозділів Національної гвардії України (НГУ) у взаємодії з іншими складниками Сил оборони.

Світлинами із зустрічі Зеленський поділився у Telegram.

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За словами Зеленського, у центрі уваги були активні дії НГУ на Донецькому напрямку, зокрема застосування дронів та заходи для захисту фронтової логістики.

Окремо обговорювалася безпекова ситуація у прифронтових і прикордонних регіонах.

"Готуємо нові заходи для гарантування безпеки в українських громадах та протидії злочинності", — зазначив президент за підсумками зустрічі.

Клименко МВС
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Фото: ОП

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський 15 липня зустрівся з першою віцепрем'єркою Юлією Свириденко та міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.

Раніше ми розповідали, що глава держави анонсував можливі кадрові зміни на ключових посадах.

Володимир Зеленський МВС Нацгвардія Донецька область Ігор Клименко війна в Україні
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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