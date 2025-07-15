Зеленский обсудил с Клименко ситуацию в Донецкой области - детали разговора

Министр внутренних дел Игорь Клименко и Президент Владимир Зеленский. Фото: ОП

Во вторник, 15 июля, президент Владимир Зеленский провел совещание, во время которого заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко. Речь шла о работе подразделений Национальной гвардии Украины (НГУ) во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Фотографиями со встречи Зеленский поделился в Telegram.

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По словам Зеленского, в центре внимания были активные действия НГУ на Донецком направлении, в частности применение дронов и меры по защите фронтовой логистики.

Отдельно обсуждалась ситуация с безопасностью в прифронтовых и приграничных регионах.

"Готовим новые меры для обеспечения безопасности в украинских громадах и противодействия преступности", — отметил президент по итогам встречи.

Министр внутренних дел Игорь Клименко. Фото: ОП

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский 15 июля встретился с первым вице-премьером Юлией Свириденко и министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

Ранее мы рассказывали, что глава государства анонсировал возможные кадровые изменения на ключевых должностях.