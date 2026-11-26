Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, в четвер, 26 листопада, що українська сторона готує значний обмін військовополоненими з РФ. За словами глави держави, країна також продовжує працювати над поверненням незаконно вивезених дітей. Тим часом українська розвідка фіксує підготовку Росії до масованого обстрілу.

Про це повідомляє Новини.LIVE посилаючись на звернення Володимира Зеленського.

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Україна готує новий обмін полоненими

Глава держави у вечірньому зверненні повідомив, що Україна готує черговий обмін полоненими з Росією. Він висловив сподівання, що обмін буде "значним".

"Важливо, що жодного аспекту цієї війни ми не забуваємо і працюємо, щоб повернути наших людей із російського полону: зараз готується наступний обмін", — сказав президент.

Зеленський повідомив, що Угорщина приєдналась до міжнародної коаліції за повернення незаконно вивезених українських дітей на територію РФ, наразі до неї входять 54 країни.

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"Це має значення, щоб російські злочини не забувались, і щоб відповідальність за них теж була, щоб діти, діти могли бути у своїй країні", — зазначив президент.

Зеленський розповів про міжнародну підтримку України

Під час вечірнього звернення Володимир Зеленський заявив, що міжнародні партнери співпрацюють з Україною щодо постачання додаткових пакетів озброєння. Очільник держави визначив пріоритети для допомоги.

"Сьогодні говорив про це з міністром закордонних справ України, з командою Міністерства оборони. І були тут, у Києві, на зустрічі представники однієї з країн, яка нам зараз допомагає. Це саме захист інфраструктури, зокрема, від різних типів дронів", — повідомив він.

Зеленський про стан української енергетики

Президент України подякував енергетичним фахівцям та ремонтним бригадам за їх працю та відновлення пошкоджень після чергових російських атак на критичну інфраструктуру. Він назвав регіони, де наразі найскладніша ситуація.

"У Дніпрі надзвичайно складно, у Павлограді, в інших громадах області. Наша Харківщина. Одеса та область. Сумщина, яка постійно під російськими обстрілами та під ударами. Донеччина. Миколаїв та область. Інші наші області. Всюди працюють команди для відновлення. Я хочу подякувати вам, подякувати вам усім", — повідомив він.

Президент попередив про новий удар РФ

Також Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона має інформацію про підготовку Росією нового масованого удару.

"Ми маємо, на жаль, інформацію про підготовку росіянами нового масованого удару. Цими днями, будь ласка, звертайте увагу на сигнали ракетної небезпеки. І в Росії хай знають: ми своє відновимо і Росії на кожен удар ми відповімо", — повідомив очільник держави.

Ми писали, що Володимир Зеленський повідомив 26 листопада, що російська сторона готується до масштабного удару по Україні. Згідно з даними розвідки, серед пріоритетних цілей знову може бути енергетика держави та важливі логістичні об'єкти.

Новини.LIVE інформували, що президент Зеленський заявив 25 листопада, що вже цієї зими Україна випробує перші прототипи антибалістичної системи FREYJA. Водночас він повідомив, що міжнародні партнери за підсумками "Рамштайну" погодили понад 700 млн доларів на оборонну програму PURL.