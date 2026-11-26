Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении в четверг, 26 ноября, что украинская сторона готовит масштабный обмен военнопленными с РФ. По словам главы государства, страна также продолжает работать над возвращением незаконно вывезенных детей. Между тем украинская разведка фиксирует подготовку России к массированному обстрелу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

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Украина готовит новый обмен пленными

Глава государства в вечернем обращении сообщил, что Украина готовит очередной обмен пленными с Россией. Он выразил надежду, что обмен будет "значительным".

"Важно, что мы не забываем ни об одном аспекте этой войны и работаем над тем, чтобы вернуть наших людей из российского плена: сейчас готовится следующий обмен", — сказал президент.

Зеленский сообщил, что Венгрия присоединилась к международной коалиции за возвращение незаконно вывезенных украинских детей на территорию РФ, в настоящее время в нее входят 54 страны.

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"Это важно для того, чтобы российские преступления не были забыты, чтобы за них была несена ответственность, чтобы дети, дети могли быть в своей стране", — отметил президент.

Зеленский рассказал о международной поддержке Украины

Во время вечернего обращения Владимир Зеленский заявил, что международные партнеры сотрудничают с Украиной в вопросе поставки дополнительных партий вооружения. Глава государства определил приоритеты для оказания помощи.

"Сегодня говорил об этом с министром иностранных дел Украины, с командой Министерства обороны. И здесь, в Киеве, на встрече присутствовали представители одной из стран, которая сейчас нам помогает. Речь идет именно о защите инфраструктуры, в частности, от различных типов дронов", — сообщил он.

Зеленский о состоянии украинской энергетики

Президент Украины поблагодарил энергетиков и ремонтные бригады за их труд и устранение повреждений после очередных российских атак на критически важную инфраструктуру. Он назвал регионы, где сейчас сложилась самая сложная ситуация.

"В Днепре чрезвычайно сложно, в Павлограде, в других общинах области. Наша Харьковщина. Одесса и область. Сумская область, которая постоянно подвергается российским обстрелам и ударам. Донецкая область. Николаев и область. Другие наши области. Везде работают команды по восстановлению. Я хочу поблагодарить вас, поблагодарить вас всех", — сообщил он.

Президент предупредил о новом об ударе РФ

Также Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона располагает информацией о подготовке Россией нового массированного удара.

"У нас, к сожалению, есть информация о подготовке россиянами нового массированного удара. В ближайшие дни, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы ракетной опасности. И в России пусть знают: мы восстановим всё своё, и на каждый удар России мы ответим", — сообщил глава государства.

Мы писали, что Владимир Зеленский сообщил 26 ноября, что российская сторона готовится к масштабному удару по Украине. Согласно данным разведки, среди приоритетных целей вновь могут оказаться энергетика страны и важные логистические объекты.

Новини.LIVE сообщали, что президент Зеленский заявил 25 ноября, что уже этой зимой Украина испытает первые прототипы антибаллистической системы FREYJA. В то же время он сообщил, что международные партнеры по итогам "Рамштайна" согласовали выделение более 700 млн долларов на оборонную программу PURL.