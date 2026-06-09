Зеленський: Естонія та партнери допомагають Україні вистояти
Україна висловлює щиру вдячність народу Естонії за послідовну підтримку та солідарність у складний для держави час. Окрему вдячність адресовано президенту Естонії Алару Карісу та першій леді Сір'є Каріс за їхню постійну та непохитну підтримку України та українських громадян.
Про це повідомляє Новини.LIVE , посилаючись на главу держави Володимира Зеленського .
Зустрічі зі країнами Північної Європи та Балтії
У вівторок, 9 червня, у Таллінні заплановані важливі переговори з представниками країн Північної Європи та Балтії. За словами Зеленського, головною метою зустрічей є посилення спроможностей України для захисту людей, а також підготовка до майбутніх рішень на рівні самітів Європейського Союзу, G7 та НАТО .
Президент наголосив, що йдеться про координацію позицій і формування рішень , яких очікують від міжнародних партнерів у найближчій перспективі.
Окрему програму в межах візиту має перша леді України. Вона візьме участь у розширенні Глобальної коаліції українських студій , а також у відкритті україномовного аудіогіду в Естонії.
Крім того, запланована зустріч із представниками Естонського центру міжнародного розвитку, де обговорюватимуть реалізацію спільних проектів на підтримку українських батьків .
Зеленський підкреслив важливість солідарності Естонії та інших міжнародних партнерів, які допомагають Україні вистояти у війні та наблизити справедливий світ .
" Цінуємо солідарність Естонії та всіх наших партнерів, які допомагають Україні вистояти та наблизити справедливий світ. Дякуємо всім, хто нас підтримує ", - зазначив президент.
Новини.LIVE повідомляли, що президент Естонії Алар Каріс зазначив, що Україна має мати чітко визначену перспективу членства в Європейському Союзі та НАТО . Він зазначив, що переговорні кластери щодо вступу до ЄС слід відкрити вже цього літа. За його словами, обіцянки євроінтеграції не можуть залишатися лише формальністю.
Новини.LIVE також інформували, що, на думку президента Естонії, позиції Росії суттєво ослабли, а нещодавні ракетні удари можна розглядати як прояв відчаю . Водночас тиск на РФ має посилюватися, що передбачає як дотримання чинних санкцій, так і запровадження ще жорсткіших обмежень.