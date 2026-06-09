Зеленський: Естонія та партнери допомагають Україні вистояти

Володимир Зеленський та Алар Каріс. Фото: Telegram Zelenskiy/Official

Україна висловлює щиру вдячність народу Естонії за послідовну підтримку та солідарність у складний для держави час. Окрему вдячність адресовано президенту Естонії Алару Карісу та першій леді Сір'є Каріс за їхню постійну та непохитну підтримку України та українських громадян.

Про це повідомляє Новини.LIVE , посилаючись на главу держави Володимира Зеленського .

Зустрічі зі країнами Північної Європи та Балтії

У вівторок, 9 червня, у Таллінні заплановані важливі переговори з представниками країн Північної Європи та Балтії. За словами Зеленського, головною метою зустрічей є посилення спроможностей України для захисту людей, а також підготовка до майбутніх рішень на рівні самітів Європейського Союзу, G7 та НАТО .

Президент наголосив, що йдеться про координацію позицій і формування рішень , яких очікують від міжнародних партнерів у найближчій перспективі.

Алар Каріс та Володимир Зеленський. Фото: Telegram Zelenskiy/Official

Окрему програму в межах візиту має перша леді України. Вона візьме участь у розширенні Глобальної коаліції українських студій , а також у відкритті україномовного аудіогіду в Естонії.

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Крім того, запланована зустріч із представниками Естонського центру міжнародного розвитку, де обговорюватимуть реалізацію спільних проектів на підтримку українських батьків .

Зеленський підкреслив важливість солідарності Естонії та інших міжнародних партнерів, які допомагають Україні вистояти у війні та наблизити справедливий світ .

" Цінуємо солідарність Естонії та всіх наших партнерів, які допомагають Україні вистояти та наблизити справедливий світ. Дякуємо всім, хто нас підтримує ", - зазначив президент.

Новини.LIVE повідомляли, що президент Естонії Алар Каріс зазначив, що Україна має мати чітко визначену перспективу членства в Європейському Союзі та НАТО . Він зазначив, що переговорні кластери щодо вступу до ЄС слід відкрити вже цього літа. За його словами, обіцянки євроінтеграції не можуть залишатися лише формальністю.