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Зеленский: Эстония и партнеры помогают Украине выстоять

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Дата публикации 9 июня 2026 16:06
Зеленский: Эстония и партнеры помогают Украине выстоять
Владимир Зеленский и Алар Карис. Фото: Telegram Zelenskiy/Official

Украина выражает искреннюю благодарность народу Эстонии за последовательную поддержку и солидарность в это сложное для страны время. Отдельная благодарность адресована президенту Эстонии Алару Карису и первой леди Сирье Карис за их постоянную и непоколебимую поддержку Украины и украинских граждан.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу государства Владимира Зеленского.

Встречи со странами Северной Европы и Балтии

Во вторник, 9 июня, в Таллинне запланированы важные переговоры с представителями стран Северной Европы и Балтии. По словам Зеленского, главная цель встреч — укрепление способности Украины защищать людей, а также подготовка к будущим решениям на уровне саммитов Европейского Союза, G7 и НАТО.

Президент подчеркнул, что речь идет о координации позиций и формировании решений, которых ожидают от международных партнеров в ближайшей перспективе.

Зеленський: Естонія та партнери допомагають Україні вистояти - фото 1
Алар Карис и Владимир Зеленский. Фото: Telegram Zelenskiy/Official

Отдельная программа в рамках визита у первой леди Украины. Она примет участие в расширении Глобальной коалиции украинских студий, а также в открытии украиноязычного аудиогида в Эстонии.

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Кроме того, запланирована встреча с представителями Эстонского центра международного развития, где будут обсуждаться реализация совместных проектов в поддержку украинских семей.

Зеленский подчеркнул важность солидарности Эстонии и других международных партнеров, которые помогают Украине выстоять в войне и приблизить справедливый мир.

«Ценим солидарность Эстонии и всех наших партнеров, которые помогают Украине выстоять и приблизить справедливый мир. Благодарим всех, кто нас поддерживает», — отметил президент.

Новини.LIVE сообщали, что президент Эстонии Алар Карис подчеркнул, что Украина должна иметь четко определенную перспективу членства в Европейском Союзе и НАТО. Он отметил, что переговорные кластеры по вступлению в ЕС следует открыть уже этим летом. По его словам, обещания евроинтеграции не могут оставаться лишь формальностью.

Новини.LIVE также сообщали, что, по мнению президента Эстонии, позиции России существенно ослабли, а недавние ракетные удары можно рассматривать как проявление отчаяния. В то же время давление на РФ должно усиливаться, что предполагает как соблюдение действующих санкций, так и введение еще более жестких ограничений.

Европейский союз Алар Карис война в Украине
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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