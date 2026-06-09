Президент Эстонии оценил российские удары как проявление отчаяния

Алар Карис и Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Российская позиция существенно ослабла, а недавние ракетные удары можно расценивать как акт отчаяния. А давление на Россию должно расти, что означает соблюдение действующих санкций и введение еще более жестких ограничений.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента Эстонии Алара Кариса.

О чем заявил Карис

По словам президента Эстонии, необходимо усиливать давление на "подстрекателя, инициатора и исполнителя этой войны". Речь идет как о соблюдении действующих санкций, так и о введении более жестких ограничений против российских энергетических ресурсов и их транспортировки.

Карис также обратил внимание на попытки Москвы вернуться к международной жизни.

"Отдельно следует обратить внимание на попытки России нормализовать свое участие в международной жизни. Россияне пытаются постепенно вернуться к международному спорту и культуре, чтобы ослабить негативное отношение к себе в мире, вместо того чтобы признать и понести ответственность за действия своих руководителей", — отметил политик.

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Президент Эстонии заявил, что Украина удерживает позиции на поле боя, наносит удары по российскому энергетическому сектору и делает войну ощутимой в крупных городах РФ. В то же время, по его словам, возможности России сужаются, а ее позиции ослабевают.

Комментируя последние ракетные удары РФ по гражданским объектам, Карис предположил, что они являются попыткой дестабилизировать общество, однако также могут свидетельствовать об "акте отчаяния".

Отдельно президент Эстонии отметил необходимость привлечения России к ответственности за развязывание войны и военные преступления, а также важность решения вопроса возвращения похищенных украинских детей.

Также Карис считает, что безопасность Европы стоит на кону, Европа должна быть готова в любой момент сесть за стол переговоров с единым мандатом и совместно сформулированной позицией.

Новини.LIVE сообщали, что президент Эстонии Алар Карис заявил, что Украина должна иметь четкую перспективу вступления в Европейский Союз и НАТО. По его словам, уже этим летом следует открыть переговорные кластеры относительно членства в ЕС. Он отметил, что обещания евроинтеграции не могут оставаться лишь на уровне деклараций.

Новини.LIVE также информировали, что Европейскому Союзу следует пересмотреть действующие правила вступления стран в блок с учетом ситуации вокруг Украины и современных геополитических вызовов. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что нынешняя система устарела и требует новых подходов к интеграции государств-кандидатов.