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Президент Эстонии: переговорные кластеры должны открыть летом

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 13:16
Президент Эстонии: переговорные кластеры должны открыть летом
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Место Украины - в ЕС и НАТО, а переговорные кластеры должны открыть уже этим летом, - президент Эстонии

Обещание европейского членства не может просто оставаться на бумаге, подчеркнул Алар Карис во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленский и добавил, что Эстония поддерживает быстрое открытие всех переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС:

Это должно произойти уже в июне, потому что больше нет никаких преград.

Он добавил, что для народа Украины интеграция в ЕС и НАТО - не мечта, а справедливое ожидание, которое объединило украинцев.

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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