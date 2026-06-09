Президент Эстонии: переговорные кластеры должны открыть летом

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Место Украины - в ЕС и НАТО, а переговорные кластеры должны открыть уже этим летом, - президент Эстонии

Обещание европейского членства не может просто оставаться на бумаге, подчеркнул Алар Карис во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленский и добавил, что Эстония поддерживает быстрое открытие всех переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС:

Это должно произойти уже в июне, потому что больше нет никаких преград.

Он добавил, что для народа Украины интеграция в ЕС и НАТО - не мечта, а справедливое ожидание, которое объединило украинцев.

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