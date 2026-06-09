Президент Естонії: переговорні кластери мають відкрити влітку

Президент Естонії Алар Каріс. Фото: кадр з відео

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що Україна має отримати чітку перспективу членства в ЄС і НАТО. За його словами, переговорні кластери щодо вступу до Євросоюзу необхідно відкрити вже цього літа. Він наголосив, що обіцянка євроінтеграції не може залишатися лише декларацією.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Алара Каріса під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у вівторок, 9 червня.

Глава Естонії про відкриття переговорних кластерів щодо вступу в ЄС

Сьогодні, 9 червня, Президент Естонії Алар Каріс під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Україна має повне право розраховувати на членство в ЄС і НАТО. Він підкреслив, що євроінтеграційний процес не повинен затягуватися без об’єктивних причин.

Окремо Каріс наголосив на необхідності якнайшвидшого запуску переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу. За його словами, Естонія підтримує відкриття всіх кластерів уже цього літа та вважає, що перші кроки мають бути зроблені в червні.

"Місце України у Європейському Союзі та НАТО. Обіцянка європейського членства не може просто залишатися на папері. Естонія підтримує швидке відкриття усіх кластерів у перемовинах України та ЄС про вступ.

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Це має статися вже цього літа, зараз у червні, тому що вже більше немає жодних перепон", — зазначив лідер Естонії.

Також Алар Каріс підкреслив, що євроінтеграція та вступ до НАТО є для українців не лише політичною метою, а й справедливим очікуванням, яке об’єднує суспільство.

Новини.LIVE інформували, що Україна готується до запуску нового етапу євроінтеграції, зокрема відкриття першого переговорного кластера вже влітку 2026 року. Водночас у ЄС заявили, що не розглядають варіант "вступу авансом" і прив’язують темпи інтеграції до виконання реформ. Брюссель наразі робить ставку на поступове секторальне зближення України з європейськими ринками та інституціями.

Новини.LIVE також писали, що єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила про необхідність оновлення правил вступу до ЄС з урахуванням сучасних геополітичних викликів і війни РФ проти України. Вона наголосила, що чинна система є застарілою та потребує нових підходів до інтеграції країн-кандидатів. У Євросоюзі також допускають запровадження проміжних форматів співпраці для України на шляху до повноправного членства.