Президент Естонії оцінив російські удари як прояв відчаю

Алар Каріс та Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Російська позиція суттєво послабшала, а нещодавні ракетні удари можна розцінювати як акт відчаю. А тиск на Росію має зростати, що означає дотримання чинних санкцій і запровадження ще жорсткіших обмежень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву президента Естонії Алара Каріса.

Про що заявив Каріс

За словами президента Естонії, необхідно посилювати тиск на "підбурювача, ініціатора та виконавця цієї війни". Йдеться як про дотримання чинних санкцій, так і про запровадження жорсткіших обмежень проти російських енергетичних ресурсів та їх транспортування.

Каріс також звернув увагу на спроби Москви повернутися до міжнародного життя.

"Окремо слід звернути увагу на спроби Росії нормалізувати свою участь у міжнародному житті. Росіяни намагаються поступово повернутися до міжнародного спорту та культури, щоб послабити негативне ставлення до себе у світі, замість того щоб визнати та понести відповідальність за дії своїх керівників", — зазначив політик.

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Президент Естонії заявив, що Україна утримує позиції на полі бою, завдає ударів по російському енергетичному сектору та робить війну відчутною у великих містах РФ. Водночас, за його словами, можливості Росії звужуються, а її позиції слабшають.

Коментуючи останні ракетні удари РФ по цивільних об’єктах, Каріс припустив, що вони є спробою дестабілізувати суспільство, однак також можуть свідчити про "акт відчаю".

Окремо президент Естонії наголосив на необхідності притягнення Росії до відповідальності за розв’язання війни та воєнні злочини, а також на важливості вирішення питання повернення викрадених українських дітей.

Також Каріс вважає, що безпека Європи стоїть на кону, Європа має бути готовою у будь-який момент сісти за переговорний стіл із єдиним мандатом та спільно сформульованою позицією.

Новини.LIVE повідомляли, що президент Естонії Алар Каріс заявив, що Україна повинна мати чітку перспективу вступу до Європейського Союзу та НАТО. За його словами, вже цього літа слід відкрити переговорні кластери щодо членства в ЄС. Він наголосив, що обіцянки євроінтеграції не можуть залишатися лише на рівні декларацій.

Новини.LIVE також інформували, що Європейському Союзу варто переглянути чинні правила вступу країн до блоку з урахуванням ситуації навколо України та сучасних геополітичних викликів. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос зазначила, що нинішня система застаріла та потребує нових підходів до інтеграції держав-кандидатів.