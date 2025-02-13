Розмова Зеленського з премʼєром Іспанії Санчесом — про що домовились

Український лідер Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 13 лютого, провів розмову з премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Зокрема, вони обговорили зміцнення зв’язків між країнами.

Про це український лідер повідомив у Telegram у четвер, 13 лютого.

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Зеленський подякував премʼєру Іспанії за підтримку України. Він розповів йому про розмову з лідером США Дональдом Трампом.

"Ми продовжуватимемо зміцнювати нашу співпрацю з американськими партнерами, і, звичайно, глибша взаємодія в усій Європі є вкрай необхідною. Безпека — це наша спільна відповідальність", — наголосив глава держави.

За його словами, він вдячний Іспанії, що можна розраховувати на її підтримку політичних і дипломатичних зусиль, спрямованих на зміцнення безпеки в Європі.

"Ми також обговорили співпрацю через Міністерство національної єдності України для підтримки українців і подальшого зміцнення зв’язків між Україною та Іспанією", — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський провів розмову з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Зокрема, вони обговорили координацію зусиль між ключовими союзниками України.

Раніше український лідер поспілкувався з премʼєром Польщі Дональдом Туском про можливі переговори з Росією.