Разговор Зеленского с премьером Испании Санчесом — о чем договорились

Украинский лидер Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 13 февраля, провел разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. В частности, они обсудили укрепление связей между странами.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в четверг, 13 февраля.

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Зеленский поблагодарил премьера Испании за поддержку Украины. Он рассказал ему о разговоре с лидером США Дональдом Трампом.

"Мы будем продолжать укреплять наше сотрудничество с американскими партнерами, и, конечно, более глубокое взаимодействие во всей Европе является крайне необходимым. Безопасность — это наша общая ответственность", — подчеркнул глава государства.

По его словам, он благодарен Испании, что можно рассчитывать на ее поддержку политических и дипломатических усилий, направленных на укрепление безопасности в Европе.

"Мы также обсудили сотрудничество через Министерство национального единства Украины для поддержки украинцев и дальнейшего укрепления связей между Украиной и Испанией", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский провел разговор с Президентом Литвы Гитанасом Науседой. В частности, они обсудили координацию усилий между ключевыми союзниками Украины.

Ранее украинский лидер пообщался с премьером Польши Дональдом Туском о возможных переговорах с Россией.