Зеленський: до Шевченківської премії додали номінацію архітектури

Зеленський: до Шевченківської премії додали номінацію архітектури

Дата публікації: 21 травня 2026 14:26
Володимир Зеленський із членами Шевченківського комітету. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський повідомив про новий крок на посилення найбільшої та найбільш вагомої національної премії в галузі культури та мистецтв – Шевченківської премії. Він нагадав, що минулого року в перелік номінацій додали кураторство, фотомистецтво та дизайн. За його словами, цього року додали також архітектуру.

Про це глава держави повідомив у четвер, 21 травня, передає Новини.LIVE.

Зеленський наголосив, що Шевченківська премія тепер відображатиме значно ширший творчий потенціал українців

"І найголовніше — щоб українці відчували справжню повагу до премії і щоб Шевченківська премія була символом вдячності всім, хто розвиває Україну, українську культуру, нашу національну ідентичність", — каже глава держави.

Український лідер також окремо відзначив членів Шевченківського комітету. Він подякував їм за особисті зусилля, які допомагають зміцнювати український ціннісний простір. 

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 21 травня Зеленський привітав українців з Днем вишиванки. Він наголосив на символічному значенні традиційного одягу як частини національної ідентичності.

А перша леді України Олена Зеленська повідомляла, хто отримав премію Шевченка в 2025 році. Зокрема, лауреатами стали поет Юрій Іздрик та журналіст Павло Казарін.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
