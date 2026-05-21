Зеленський: до Шевченківської премії додали номінацію архітектури
Український лідер Володимир Зеленський повідомив про новий крок на посилення найбільшої та найбільш вагомої національної премії в галузі культури та мистецтв – Шевченківської премії. Він нагадав, що минулого року в перелік номінацій додали кураторство, фотомистецтво та дизайн. За його словами, цього року додали також архітектуру.
Про це глава держави повідомив у четвер, 21 травня, передає Новини.LIVE.
Зеленський наголосив, що Шевченківська премія тепер відображатиме значно ширший творчий потенціал українців.
"І найголовніше — щоб українці відчували справжню повагу до премії і щоб Шевченківська премія була символом вдячності всім, хто розвиває Україну, українську культуру, нашу національну ідентичність", — каже глава держави.
Український лідер також окремо відзначив членів Шевченківського комітету. Він подякував їм за особисті зусилля, які допомагають зміцнювати український ціннісний простір.
