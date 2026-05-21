Зеленський: до Шевченківської премії додали номінацію архітектури

Володимир Зеленський із членами Шевченківського комітету.

Український лідер Володимир Зеленський повідомив про новий крок на посилення найбільшої та найбільш вагомої національної премії в галузі культури та мистецтв – Шевченківської премії. Він нагадав, що минулого року в перелік номінацій додали кураторство, фотомистецтво та дизайн. За його словами, цього року додали також архітектуру.

Про це глава держави повідомив у четвер, 21 травня, передає Новини.LIVE.

Шевченківська премія

Зеленський наголосив, що Шевченківська премія тепер відображатиме значно ширший творчий потенціал українців.

"І найголовніше — щоб українці відчували справжню повагу до премії і щоб Шевченківська премія була символом вдячності всім, хто розвиває Україну, українську культуру, нашу національну ідентичність", — каже глава держави.

Український лідер також окремо відзначив членів Шевченківського комітету. Він подякував їм за особисті зусилля, які допомагають зміцнювати український ціннісний простір.

Як писали Новини.LIVE, 21 травня Зеленський привітав українців з Днем вишиванки. Він наголосив на символічному значенні традиційного одягу як частини національної ідентичності.

А перша леді України Олена Зеленська повідомляла, хто отримав премію Шевченка в 2025 році. Зокрема, лауреатами стали поет Юрій Іздрик та журналіст Павло Казарін.