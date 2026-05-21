Зеленский: к Шевченковской премии добавили номинацию архитектуры

Владимир Зеленский с членами Шевченковского комитета. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о новом шаге на усиление крупнейшей и весомой национальной премии в сфере культуры и искусств — Шевченковской премии. Он напомнил, что в прошлом году в список номинаций добавили кураторство, фотоискусство и дизайн. По его словам, в этом году добавили также архитектуру.

Об этом глава государства сообщил в четверг, 21 мая, передает Новини.LIVE.

Шевченковская премия

Зеленский подчеркнул, что Шевченковская премия теперь будет отражать более широкий творческий потенциал украинцев.

"И самое главное — чтобы украинцы испытывали истинное уважение к премии и чтобы Шевченковская премия была символом благодарности всем, кто развивает Украину, украинскую культуру, нашу национальную идентичность", — говорит глава государства.

Украинский лидер также особо отметил членов Шевченковского комитета. Он поблагодарил их за личные усилия, помогающие укреплять украинское ценностное пространство.

Читайте также:

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 21 мая Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки. Он отметил символическое значение традиционной одежды как части национальной идентичности.

А первая леди Украины Елена Зеленская сообщала, кто получил премию Шевченко в 2025 году. В частности, лауреатами стали поэт Юрий Издрык и журналист Павел Казарин.